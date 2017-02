In de 8e minuut van het duel leek Klaassen de score te openen, zijn inzet ging wel degelijk over de lijn. Maar de 6e man die bij de goal stond keurde de goal niet goed waardoor het 0-0 bleef. Achteraf in de herhaling bleek de bal wel degelijk de lijn te zijn gepasseerd.

De aanvoerder van Ajax liet zijn ongeloof weten in gesprek met AjaxTV. 'Tja, wat kan ik er van zeggen? Ik denk dat die man die daar staat ongeschikt is voor deze baan.'

Reageer op Ajax aanvoerder Klaassen: 'Die man is ongeschikt voor het voetbal'