Waar de Fransman Arsène Wenger al 21 jaar aan het roer staat bij Arsenal, gaat de geruchtenstroom dat het onderhand wel klaar is voor de Fransman. Daar waar de fans ontevreden zijn en Wenger bijna geen prijzen pakt, lijkt het na de oorwassing tegen het Duitse Bayern Munchen wel klaar voor vele.

'at er ook gebeurt, ik ben volgend seizoen trainer. Of dat nu hier is of bij een andere club,' liet Wenger vrijdag weten in een persconferentie. Hiermee geeft Wenger aan dat de geruchtenstroom hem niet van zijn stuk brengt, 'Ik ben er aan gewend. Ik zit hier al 20 jaar. In het leven is het belangrijk om te doen wat goed is. Ik heb een publieke baan en dat moet ik accepteren. Iedereen kan een mening hebben.'

Waar de Fransman in maart of april duidelijkheid wil geven over zijn toekomst, sluit hij af met de woorden: 'Ik zeg maart of april, omdat ik het niet weet. Ik wil niet reageren op mijn toekomst. Mijn toekomst is niet belangrijk, het team en Arsenal zijn dat wel. We moeten ons focussen op de echte problemen, de manier waarop we spelen en niet mijn toekomst.'

Reageer op Wenger stellig: Ik blijf volgend jaar trainer Arsenal