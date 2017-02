AZ lijkt klaar in Europa na oorwassing in eigen huis tegen Lyon

Waar AZ de wedstrijd goed begon en aardig meekon, was het Lyon dat uit een corner uiterst effectief op voorsprong kwam. Doelpuntenmaker Tousart raakte de bal niet eens goed. Waar AZ wel aandrong, was het juist net voor rust de spits van Lyon Lacazette dat de 0-2 op het bord zette in de gatenkaas van AZ.

Waar AZ goed uit de kleedkamers kwam de tweede helft, gingen vele kansen mis en hadden de Alkmaarders eigenlijk op een 2-2 moeten staan. Waar het gestuntel in de defensie van AZ de 0-3 liet aantekenen, was het wel klaar. Wuytens liet zich eenvoudig kinderen eruit lopen door Lacazette, die de bal keurig binnenschoot.

Weghorst miste daarna ook nog voor open doel voor AZ, waarna het geloof helemaal wegebte. Waar AZ de helpende hand kreeg van de arbiter, werd het cadeautje van 11 meter benut door Jahanbakhsh en kon AZ de aansluitingstreffer aantekenen. In blessuretijd was het opnieuw Lyon dat het verschil weer op 3 bracht, Jordan Ferri wist een counter goed af te ronden.

