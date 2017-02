Bosz witheet na pijnlijke wissel Kluivert: 'Lullig voor die jongen'

'Gezien de wedstrijd hadden we hier met een beter resultaat moeten vertrekken,' was de eerste reactie van Bosz na afloop. 'Het betere voetbal kwam van ons. Wij wilden winnen, aanvallen en drukzetten. Dan baal je als het 0-0 blijft.'

Waar Ajax niet het eigen niveau speelde, paste het zich aan aan het lage niveau van de Poolse kampioen, 'We kunnen beter. Het slechte veld werkte echter niet mee. Daardoor verliep onze opbouw te traag.'

De Spaanse arbitrage boorde de Amsterdammers in de 8e minuut een zuivere goal door de neus, 'Die bal was over de lijn. Als je scoort, maar het doelpunt niet telt, wordt het natuurlijk helemaal moeilijk om te winnen.'

Waar Kluivert zijn debuut mocht maken op het Europese podium, mocht hij na de gele kaart van Tete opnieuw naar de kant. Een lullig moment voor de jongeling die werd gewisseld voor Westermann 'Heel lullig voor die jongen, maar dit was onze beste optie.'

