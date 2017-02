Mourinho: Eerste helft was het matig, ze waren niet gefocust

Daar waar de eerste helft maar met 0-1 werd gewonnen, liep het voor geen meter bij The Red Devils. Coach Mourinho weet wel waarom, 'We speelden zo slecht in de eerste helft, Maar we stonden wel met 1-0 voor terwijl we dat niet verdienden. Het kwam door een gebrek aan concentratie. Als er geen concentratie is, kun je dat maar moeilijk herstellen.'

'Ik ben daar niet blij mee. Ik had dat gevoel al meteen in de kleedkamer. Het was te rumoerig, er werden te veel grappen gemaakt, het was te ontspannen. Mijn staf had dat gevoel ook tijdens de warming-up. Sommige spelers waren niet geconcentreerd genoeg bezig om de adrenaline in hun lichaam te krijgen.'

Waar Mourinho zich flink moest opwinden in de rust, leek dat te hebben gewerkt waarna in de tweede helft de score opliep naar 0-3 en Untied al praktisch met een been in de volgende ronde van het Europa League duel staat.

