Kenny Tete in het slop bij Ajax: 'Bosz geeft me geen eerlijke kans'

Tete mocht in het Europa League duel tegen Legia wel aantreden, maar alleen omdat Joel Veltman door ziekte afwezig was. 'Ik heb niet het gevoel dat ik een eerlijke kans krijg,' liet de verdediger na afloop weten. 'Misschien moet ik op mijn handen lopen om een kans te krijgen. Je traint goed en werkt hard. Iedereen weet wat je kan. Als iemand het niet in je ziet zitten, is dat frusterend.'

De 21-jarige verdediger had het liefst afgelopen winterstop al willen vertrekken, 'Ja, natuurlijk wil je weg. Maar het juiste moet wel langskomen. Ik heb naar mijn gevoel geluisterd. Ik blijf heel hard mijn best doen. Je weet nooit hoe het kan lopen.'

Daar waar Tete nog wel in contact is met Bosz, 'Ik ben een goeie jongen. Ik praat met iedereen. Maar het is niet dat ik bij hem op de koffie kom. Hij heeft wel een paar dingen gezegd, maar of ik mij daarin kan vinden is een ander verhaal.' Waar Tete met een geelrode kaart tegen Legia ook nog eens eerder mocht inrukken, 'Dat kon er ook nog wel bij. Die tweede gele kaart sloeg nergens op.'

