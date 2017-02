Glaszuivere hattrick Ibrahimovic loodst Man. United langs Saint Etienne

Waar de Zweedse vedette alledrie de goals maakte in het heenduel van de Europa League in Frankrijk, was het na 15 minuten voetballen al juichen voor de meegereisde supporters.

Het duurde daarna lang voordat de score werd verdubbeld, een kwartier voor tijd was het pas raak en stond de 0-2 op het bord. In de slotminuten mocht de Zweed opnieuw aanleggen en wist hij ook vanaf de stip te scoren en de score uiteindelijk op 0-3 te brengen.

Waar over 7 dagen de return is in Manchester op Old Trafford, lijkt United al met een been in de achtste finales van de Europa League te staan.

