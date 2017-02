Ajax in return flink aan de bak na bestolen doelpunt in Polen

'Er zat veel meer in. We moeten het nu volgende week afmaken, maar je krabt je achter je oren als je het dan niet redt. Dan laat je het hier liggen.'

Waar Ajax in principe met 0-1 won in Warschau, werd een glashelder doelpunt van Klaassen afgekeurd omdat de man achter de goal het niet kon zien. 'Ik zag die man met zijn stok staan, die kon het in mijn ogen niet verkeerd zien. Zolang de UEFA hier niets aan doet, blijf je dit houden.'

'Ik denk dat we het vanavond redelijk hebben gedaan,' aldus Klaassen in gesprek met RTL7. 'Het enige wat ons valt te verwijten is dat we de kansen hadden moeten benutten.' Aankomende donderdag 23 februari is de return in de Amsterdam Arena.

