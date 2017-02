Waar het Turkse Fenerbahce al binnen 240 seconden achterstond door een doelpunt van Viktor Claesson, kwam de ploeg van Advocaat dat doelpunt niet meer te boven.

Daar waar Fenerbahce na de winterstop het onderste uit de kan moet gaan halen, is dit een valse start voor de Turkse grootmacht. Waar het Russishe Krasnodar pas vanaf begin december de competitie is gestart, ontbrak het bij Krasnodar een ritme.

Waar de doelman van Fenerbahce Demirel met enkele katachtige reflexen de afgang bij 1-0 hield, had de schade erger kunnen uitpakken voor Advocaat en Co. Volgende week woensdag is de return in Istanbul.

Reageer op Advocaat en Co kennen valse start in hervatting Europa League