Feyenoord bibbert, Jørgensen ziek en moet duel tegen ADO missen

Waar de koploper van de Eredivisie zondag tegen hekkensluiter ADO Den Haag speelt, is het nog maar de vraag of Jørgensen tijdig opgelapt is. Mocht de Deen het niet halen, wordt het voor trainer Van Bronckhorst nog een geweldige puzzle om tot een opstelling te komen tegen ADO Den Haag.

Buitenom de zieke Deen Jørgensen, bleef ook verdediger Kongolo binnen en werkte daar een aangepast programma af. Waar eerder ook Kramer uit de selectie werd gezet, worden de kopzorgen voor Van Bronckhorst groter en groter naarmate de landstitel steeds dichterbij lijkt te komen.

