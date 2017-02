Ook de huidige lening van 17 miljoen kan nu wegvallen tegen gunstigere voorwaarden, waar de toekomst van de club er nu weer rooskleurig uitziet. De meerderheid stemde is bij de gemeenteraad over de garantstelling van de Gemeente, waardoor de lening van 5 miljoen bij het Britse Britse XXII Capital tijdig kan worden afbetaald.

'Dit zorgt voor opluchting bij de club,' aldus algemeen Directeur Velderman. 'We zijn blij dat de gemeente de toekomst van FC Twente als een gezamenlijke verantwoordelijkheid ziet en hiermee ook het vertrouwen uitspreekt in de nieuwe koers van de club.'

Waar FC Twente nu jaarlijks 5,7 miljoen kwijt is aan rente en aflossing, kan dat bedrag nu worden gehalveerd. FC Twente moet wel nog 2,4 miljoen euro afdragen om te voorkomen dat de steun van de gemeente wordt gezien als staatssteun.

'Het college en de gemeenteraad zijn niet over één nacht ijs gegaan,' aldus Velderman. 'Het was een lang traject dat bijna anderhalf jaar heeft geduurd. We hebben veel waardering voor de zorgvuldigheid, waarmee het college en de raad te werk zijn gegaan en zaken hebben gewogen. Hiermee kan de club vooruit en werken aan de verdere gezondmaking. Dit zorgt voor meer rust en stabiliteit bij de club, wetende dat er nog veel werk te verzetten is.'

Reageer op FC Twente haalt opgelucht adem na goed nieuws gemeente