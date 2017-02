Vrijdag officiële presentatie David Neres bij Ajax

Maar Ajax komt donderdag met het nieuws naar buiten dat David Neres vrijdagmiddag 17 februari om 15.00u officieel wort gepresenteerd. Ajax meldt donderdag via de officiele kanalen dat Neres in het vliegtuig naar Amsterdam is gestapt.

Waar Neres met Brazilie onder 20 actief was op het Zuid Amerikaanse kampioenschap, komt hij nu eindelijk naar Amsterdam. Wel moet Neres nog zijn werkvergunning ophalen in Nederland, zodat hij volgende week speelgeregtigd kan zijn voor de Amsterdammers.

