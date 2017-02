Depay lijdt op tribune bij Lyon in EL-duel: 'Dit is verschrikkeijk'

Waar Memphis met Manchester United al uitkwam in het Europa League duel voor de winterstop, zijn de regels zo dat hij dat niet in twee verschillende teams mag in een seizoen. Hierdoor zal Memphis het duel machteloos moeten aanschouwen.

'Ik vind het verschrikkelijk dat ik niet mee mag spelen met het team,' viel te lezen op zijn twitteraccount. 'Maar ik heb er vertrouwen in dat de jongens goed presteren en de zege naar huis zullen brengen.'

