Dit zijn de 10 namen die Wenger bij Arsenal moeten vervangen

Waar The Gunners met een 5-1 nederlaag afdropen, vinden de supporters van The Gunners dat het tijd is om te gaan voor Wenger. Het einde van het tijdperk Wenger bij Arsenal dreigt dan ook te komen, daar waar de Fransman al langer onder druk stond bij The Gunners.

Deze 10 namen worden in de wandelgangen genoemd om hem op te moeten volgen: Massimiliano Allegri (Juventus), daar waar hij al drie seizoen bij de club uit Turijn de successen boekt en ook dit seizoen op de landstitel dreigt af te stevenen. Rafael Benitez (Newcastle United), Thierry Henry is al werkzaam bij The Gunners -18 maar de vraag is of de supporters iemand willen zonder enige ervaring als trainer.

Eddie Howe van AFC Bournemouth, Leonardi Jardim (Monaco), Joachim Low, Roberto Mancini is bereidt om veel geld uit te kunnen geven en weet hoe het is om de Premier League te kunnen winnen. Tomas Tuchel (Borussia Dortmund), Patrick Viera, Roger Schmidt.

