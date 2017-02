Infantino wil WK XL in 2026 en spreekt wensen uit

Waar Gianni Infantino een bezoek bracht aan Qatar, liet hij weten dat het WK van 2026 over verschillende landen gespeeld kan gaan worden. Zo wil Gianni Infantino het WK van 2026 WK XL noemen.

'We willen dit aanmoedigen, omdat we als FIFA moeten laten zien dat we meedenken. We moeten de duurzaamheid op de lange termijn in de gaten houden,' aldus Infantino.

De VS wil in combinatie met Mexico en Canada zich wel beschikbaar stellen voor het WK van 2026. 'Vier landen is ook heel goed mogelijk. Idealiter liggen de organiserende landen dicht bij elkaar voor het reisgemak van de supporters.'

