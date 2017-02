Mertens: Of we dit kunnen goedmaken? Zeker

'Ik heb hier geen goed gevoel bij,' sprak de Belg na afloop van het verloren Champions League duel. 'Je komt 0-1 voor, maar als je dan nog met 3-1 verliest, is dat zwaar. Ook al weet je dat Real Madrid een geweldige ploeg is. Zij laten je fouten maken en bepaalde passes geven, waardoor je in de problemen komt. Dat is hun sterkte,' aldus Mertens in gesprek met Sporza.

Waar de 29-jarige Belg zelf de 3-2 op de schoen had, zag hij zijn inzet over het doel verdwijnen. 'Het was een goeie bal van José Callejón, die hem goed teruglegde. Op zich raakte ik de bal niet slecht, maar hij ging iets te hoog.'

Waar de uitgangspositie voor de spelers van Napoli moeilijk wordt, houdt Mertens nog enigzins vertrouwen. 'Of we dit nog kunnen goedmaken? Zeker. We hebben hier getoond dat we kunnen voetballen. In Madrid is het altijd moeilijk, thuis kunnen we nog iets meer.'

Napoli moet in de return minimaal twee keer scoren wil het doorstoten naar de laatste 8 van de Champions League, daarbij mag Real Madrid geen doelpunt meer maken in Napels.

