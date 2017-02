Sinkgraven: Finale Europa League haalbaar voor Ajax

Waar Ajax twee seizoenen geleden met groots gemak wist te winnen van het Poolse Legia, is het vertrouwen bij de Ajacieden opnieuw groot dat er donderdagavond een goede stap gezet kan worden naar de volgende ronde van het Europa League toernooi.

Waar Sinkgraven twee seizoenen ook van de partij was tegen het Poolse Legia, denkt hij dat Ajax dit seizoen wel eens kan reiken tot de finale van het toernooi. 'De Europa League is nooit makkelijk, maar wij willen een aanvallende wedstrijd. Ik verwacht dus wel dat wij gaan domineren.'

'We hebben er niet echt een idee van hoe andere teams in elkaar steken en hoe ze precies spelen. Ook zijn we afhankelijk van een mogelijke volgende loting.'

Waar het allemaal samenvalt met de vorm van de Ajacieden en hoe het afloopt in de Eredivisie, blijft Sinkgraven vertrouwen hebben in een goede afloop. 'Ik denk dat we ver kunnen komen. We hebben daar genoeg kwaliteiten voor. Als we zo blijven voetballen als nu kunnen we de halve finale of zelfs de finale halen. Daar geloof ik wel in.'

