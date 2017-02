Arsenal schrijft negatief record met 200 tegengoals in CL

Waar Arsenal met 5-1 verloor in de Allianz Arena, was dat voor The Gunners een negatief record. Met de vijf tegentreffers die de Londenaren kregen te verwerken in het heenduel van de achtste finales Champion League, komen zij als eerste ploeg op 200 tegengoals.

200 - Arsenal are the first English team with 200 conceded Champions League goals. Explorers. — OptaJohan (@OptaJohan) 15 februari 2017

