Robben kijkt terug op heerlijke avond tegen Arsenal

De galavoorstelling tegen Arsenal liet zien dat Bayern nog steeds op het allerbest kan spelen. 'oetballend hebben we niet goed gespeeld. Maar je moet wel in ogenschouw nemen dat dit een andere wedstrijd is Vandaag spelen we tegen een ploeg die zelf ook wil voetballen. Ze lieten behoorlijk wat ruimte ontstaan. Bij vlagen hebben we daardoor zeer mooie aanvallen opgezet,' aldus Arjen Robben.

Robben was zelf goed voor de openingsgoal op zijn typische manier, 'Hij zat er niet slecht in. Zolang het nog functioneert, kan je het blijven proberen. Ik ben inmiddels 33 en loop al een tijdje mee. Ik denk dat het om de afwsseling gaat. Ik wilde hem eigenlijk aan Philipp meegeven, maar toen ineens kreeg ik ruimte.'

'Ik kan heel diplomatisch zeggen: we moeten nog negentig minuten spelen, maar normaal gesproken moet het voorbij zijn. We zeiden: maak het af hier. Je zag dat bij hun de koppies naar beneden gingen. Het is nog niet voorbij, maar dit mogen we absoluut niet uit handen geven.'

