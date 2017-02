Arsenal afgedroogd door Bayern, druk op Wenger neemt toe

Waar Arjen Robben de score opende op een manier waarop hij alleen dit kan, wist Arsenal nog wel terug te komen via een onterechte strafschop. Maar in de tweede helft had Arsenal niets te zoeken en werd het van het kastje naar de muur gestuurd.

'De laatste 25 minuten waren een nachtmerrie voor ons,' liet Wenger weten in een korte reactie na afloop. 'We konden geen antwoord vinden.' De druk op de Fransman lijkt nog verder toe te nemen nu het seizoen wederom als een nachtkaars uit gaat voor The Gunners.

