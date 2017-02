Daar waar Arjen Robben met een schitterende 'Robben' goal de score opende, wist Arsenal nog wel via een cadeau terug te komen in de wedstrijd. De arbiter gaf Arsenal een strafschop waar daar totaal niets aan de hand was. Maar Bayern liet zich niet gekmaken en kreeg het in de tweede helft op haar heupen, waar vooral Thaigo los kwam.... heerlijke goals...

Reageer op VIDEO: CL Achtste finales: Bayern vernedert Arsenal met 5-1