PSV besteedt minder dan 50 procent aan salariskosten

Het valt op dat PSV een heel erg laag percentage besteedt aan de salariskosten, van alle landskampioenen hebben de Eindhovenaren verreweg de laagste omzet.

'Maar bijna alle Europese topclubs zijn jaloers op het meest essentiële onderdeel en ijkpunt op financieel gebied bij de Brabanders. PSV heeft met 45,9 miljoen euro het laagste kostenplaatje als het gaat om personeel. Niemand begrijpt hoe PSV het voor elkaar kon krijgen om minder dan 50 procent van de jaaromzet uit te geven aan personeelskosten,' weet De Telegraaf te melden na aanleiding uit het rapport van KPMG.

'De behouden koers is een bewuste keuze,' laat directeur Toon Gerbrands weten. PSV heeft lange tijd terug begroot op het halen van de Champions League. Dat doen we niet meer. Zelfs als wij de komende drie jaar geen Champions League meer zouden spelen en alleen in de Europa League uitkomen, is het financieel allemaal rond in Eindhoven. We hebben alles laten doorrekenen en ook de rvc weet dit.'

