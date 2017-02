Het is vrij bijzonder dat de top drie continue blijft winnen en dat de titelstrijdt zo spannend blijft in de Eredivisie. In een korte video laat Toon Gerbrands weten wat hij er nu over vindt en hoe hij erover denkt.

☕️ @ToonGerbrands nam vandaag de kranten door en vindt dat de titelstrijd een mindgame aan het worden is. pic.twitter.com/PHJGYlWJjm — PSV (@PSV) 13 februari 2017

Reageer op VIDEO: Toon Gerbrands over titelspanning: Is nu Mindgame