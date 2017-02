Jan Boskamp: 'Als Feyenoord kampioen wordt, helemaal naar de tering'

Boskamp heeft een droom, als Feyenoord dit seizoen de landstitel pakt. 'Iedereen gunt Feyenoord het kampioenschap, omdat het zo ontzettend lang heeft geduurd en nog steeds duurt. Je hebt nog niets en dat is zo waardeloos, maar ik hoop het echt zo dat kun jij je niet voorstellen. Dan ga ik hier aan tafel zitten en dan ga ik 100% helemaal los.'

Waar over twee weken de regerend landskampioen naar de Rotterdamse Kuip komt, zal dat duel cruciaal worden voor de Rotterdammers. 'Als ik eerlijk ben denk ik niet dat we dan een wereldpartij gaan zien. In de eerste vijf a tien minuten moet er een goal gemaakt worden zodat er een partij moet komen. Dan komt er meer ruimte, maar ik hoop dat Feyenoord gaat winnen.'

