UEFA maakt grote fout met persoonsverwisseling

Waar bij het spelersprofiel van Tim Krul de foto van Jasper Cillessen stond, heeft de UEFA hier erg in geblunderd. We kennen natuurlijk nog allemaal het moment dat Van Gaal Cillessen naar de kant haalde voor Krul in de WK tegen Costa Rica, de UEFA heeft waarschijnlijk niet goed gekeken toen.

.@UEFAcom you might wanna update the profile pic of Tim Krul on your website🤔😂 pic.twitter.com/3ERxR1OtGL — Tim Krul (@TimKrul) 15 februari 2017

De doelman van AZ kon er gelukkig wel de humor van inzien, 'misschien ook de profielfoto van Tim Krul op de website eens moest updaten.'

Donderdag mag Tim Krul op Europees niveau het proberen te laten zien in het Europa League duel tegen Olympique Lyon.

