Waar Kramer afgelopen weekend niet wilde meetrainen met de reserves, werd hij daarvoor uit de selectie gezet door Van Brockhorst. Waar Kuyt wel toestemming kreeg om de training over te slaan, dacht Kramer er het zijne van en kleedde zich om en verliet de Kuip.

Waar Kramer een week is geschorst door Van Bronckhorst, mist de spits de wedstrijd tegen ADO Den Haag (zijn oud werkgever). Volgens de oud spits moet het wel eens klaar zijn met het gedrag van Kramer en moet Feyenoord hem links laten liggen.

'De eerste twee keer heeft Feyenoord hem nog beschermd, met verhalen over diarree of andere dekmantels. Maar nu is het mooi geweest. Het is lachwekkend dat Kramer zichzelf durft te meten met Kuyt,' vermeldt Van Hooijdonk in de VI. 'Feyenoord heeft Kramer nu een week uit de selectie gezet, maar daarmee verander je zijn persoonlijkheid niet. Ik zou hem helemáál niet meer gebruiken.'

Reageer op Van Hooijdonk: Kramer geen minuut aandacht meer geven bij Feyenoord