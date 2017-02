Politie en ambulance moeten ruzie Maradona en Rocio Olivia sussen

De wereldster en zijn vriendin Rocio Olivia zouden verwikkeld zijn in een stevige discussie/ruzie, het ging er zo erg aan toe dat het hotel besloot om de politie en ambulance in te schakelen.

Maradona verblijft momenteel in Madrid, waar hij vanavond het Champions League duel bijwoont tussen Real Madrid en het Italiaanse Napoli. Over details wil het hotel noch de politie niet naar buiten treden, ook de aanleiding tot de ruzie wordt nog even geheim gehouden.....

