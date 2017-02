Luis Enrique hoopt op wonder in return tegen PSG op 8 maart

'Het resultaat is een juiste weerspiegeling van wat er op het veld gebeurde, We waren duidelijk de mindere ploeg,' liet Enrique los tegenover de Spaanse media.

'Onze tegenstander heeft ons vanaf het begin onder druk gezet. PSG was beter in balbezit. Ze hebben ook gewoon voetballers van wereldklasse. Ze verdedigden uitstekend en hebben ons vanaf de eerste minuut onder druk gezet. Wij waren inferieur, zowel met als zonder bal.'

'Het begin was duidelijk voor hen, maar daarna was er een periode waarin wij op gelijke hoogte konden komen via André Gomes. Vervolgens deed PSG ons telkens pijn met snelle uitbraken. Toen werd het nog twee, drie en zelfs vier.'

Waar op 8 maart de return is in het eigen Camp Nou, weet Luis Enrique dat er een heldendaad moet worden neergezet wil PSG niet verder gaan in het kampioenenbal, 'Het is nog niet beslist, want we zijn pas halverwege. Ik verlies de hoop nog niet, maar er is wel een heldendaad nodig.'

