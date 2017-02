Daar waar Depay al voor Manchester United uitkwam in de Europa League, moet hij het duel tegen AZ van donderdagavond aan zich voorbij laten gaan. Maar de oud PSV-er denkt dat Lyon meer kans heeft op de overwinning dan AZ.

Volgens Depay is het 100 procent zeker dat het Franse Lyon ver kan reiken in de Europa League, 'Maar ik vind het jammer dat ik zelf niet kan meespelen. Zoveel minuten heb ik niet gespeeld in Europees verband voor United. Alleen het zijn wel de regels.'

Daar waar Depay ook te kennen geeft weinig namen van AZ te kennen, de tegenstander van Lyon in de Europa League. 'Nee, niet persoonlijk. Ik weet eerlijk op dit moment niet precies wie voor AZ speelt. Mogelijk herken ik wel een aantal. Natuurlijk weet ik dat Tim Krul er nu speelt. Persoonlijk ken ik hem wel van het WK 2014. Dat is een hele goede doelman,' laat Depay weten op de clubwebsite.

Reageer op Depay kent tegenstander AZ niet: 'Weet zo geen enkele naam'