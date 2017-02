Been: Alles en iedereen moet nu ja en amen zeggen richting de titel

Daar waar Van Bronckhorst kampt met een luxeprobleem sinds El Ahmadi terug is van de Afrika Cup, moeten er knopen worden doorgehakt. Daar waar oud trainer Mario Been juist de keuzes van Van Bronckhorst alleen maar aanspoort.

'Het was voor Giovanni gemakkelijker geweest zijn aanvoerder gewoon op te stellen, maar dat-ie dat niet doet, getuigt van moed,' liet Been weten in gesprek met VI.

'k weet niet hoe die jongens doordeweeks trainen, of er sprake is van een kleine vormcrisis bij Dirk Kuijt misschien. Maar het is goed dat een trainer zijn spelers zo benadert en opstelt met wie hij denkt de meeste kansen te maken.'

'Ik geloof best dat Kuijt nog steeds van waarde is voor Feyenoord, maar je kunt niet ontkennen dat Toornstra in zeer goeden doen is. Alles moet wijken voor het heilige doel, al verdient Dirk wel dat de trainer zijn beslissing uitlegt.'

Mario Been werd in 1984 zelf kampioen met de Rotterdammers, momenteel is hij werkzaam bij het Turkse Fenerbahce als rechterhand van Dick Advocaat.

