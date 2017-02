Daar waar Omroep Brabant de bezoekers peilde voor de kansen voor de regerend landskampioen voor dit seizoen, hebben weinig of geen bezoekers nog echt vertrouwen dat PSV dit seizoen de landstitel prolongeert. Waar er ruim 500 stemmen zijn uitgebracht, verwacht de meerderheid dat de Rotterdammers er met de titel vandoor gaan.

Ajax kreeg nog 20 procent van de stemmen, maar het moge duidelijk zijn dat er na het competitieduel in de Kuip over 2 weken opnieuw een poll wordt gehouden.

[STEM!] Wat denk jij? Pakt PSV dit seizoen nog de titel in de eredivisie? — Omroep Brabant (@omroepbrabant) 14 februari 2017

We gaan dezelfde vraag na carnavalszondag nog een keer stellen, als PSV de uitwedstrijd tegen Feyenoord heeft gespeeld. Eens kijken hoe de stemming dan is, mochten de Eindhovenaren in De Kuip winnen

Reageer op Omroep Brabant: 'Weinig tot geen vertrouwen in landstitel voor PSV'