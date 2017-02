Rodney Sneijder kijkt naar toekomst en levert contract in bij FC Utrecht

Waar Sneijder dit seizoen uitkwam voor het beloftenelftal van FC Utrecht, kwam hij dit seizoen al 12 keer in actie, vijf basisplaatsen en zeven invalbeurten. 'Wij vinden het jammer dat Rodney een punt zet achter dit seizoen, maar respecteren zijn besluit en wensen hem veel geluk en succes toe in zijn toekomstige carrière, binnen én buiten de lijnen,' aldus trainer Ten Hag via de officiele kanalen van de club.

Waar Sneijder eerder in het seizoen 2011/2012 onder contract stond bij FC Utrecht, kwam hij ook nog uit voor Ajax, RKC, Amere City FC en Dundee United in Schotland.

