VIDEO: Fans Saint Etienne en Lyon rellen na afloop derby

Na afloop van het duel ontspoorde het buiten dan ook totaal, daar waar de supportersgroep van Saint Etienne vuurwerk en fakkels richting het andere kamp gooide was het een zooi. Gelukkig was de politie in de buurt en kon deze direct ingrijpen.

Zo hoort voetbal niet te zijn, zie hier de heftige beelden:

Saint Etienne tried to attack Lyon group but faced police 05.02.2017 Full video on www.hooliganstv.com #saintetienne #asse #lyon #acab #1312 #allcopsarebastards #france #fight Een bericht gedeeld door Casual Clothing ๐Ÿ‘•๐Ÿ‘–๐Ÿ‘Ÿ (@hooliganstv) op 13 Feb 2017 om 10:46 PST

