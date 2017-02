Advocaat kan er nog een seizoen aanplakken bij Fenerbahce

Waar Advocaat momenteel de vierde plek bezet in de Turkse liga met Fenerbahce, is het bestuur zeer te spreken over zijn handelswijze. Er lijkt dan een contractverlenging voor de Kleine Generaal in te zitten voor een seizoen. 'Alles is hier top. De competitie is spannend, de stadions zitten vol en het publiek van Fenerbahçe is geweldig. Ik ben hier dit seizoen aan de slag gegaan met een selectie die al grotendeels was ingevuld. Daar heb je dan mee te maken. Ik hoop op een mooi slot van het seizoen. De media stellen me ook steeds meer vragen over volgend jaar,' laat hij weten in gesprek met De Telegraaf.

Samen met Pot en Been is Advocaat verantwoordelijk voor het gebeuren bij Fenerbahce die nog 8 punten achterstaat op koploper en regerend landskampioen Besiktas.

