Waar afgelopen weekend tegen FC Groningen aanvoerder Dirk Kuyt genoegen moest nemen met een plek op de bank, uitte de aanvoerder zich ontevreden en dacht hij dat hij wel een streepje voor had bij zijn coach. Maandag werd Kramer tijdelijk uit de selectie gezet en pakte Gustafson rood met de beloften.

Het perfecte plaatje lijkt steeds meer in gevaar te komen, waar met de terugkomst van El Ahmadi uit de Afrika Cup het luxeprobleem voor Van Bronckhorst groeide. Tegen FC Groningen was Kuyt het kind van de rekening. 'Kuyt had alle recht om boos te zijn als hij niet wordt opgesteld,' liet Van Hanegem weten in zijn wekelijkse column.

'Maar Feyenoord staat er eindelijk echt goed voor. Iedereen onderkent toch dat Kuyt daar een belangrijke rol in heeft gespeeld? Dan zorg je er toch voor dat dit voor de buitenwereld nooit ook maar een seconde een item kan worden? Laat het op het veld zien, ook al is het dan als invaller. Maar ik vond Kuyt tegen FC groningen juist zwak invallen.'

Reageer op Van Hanegem: Maar dan heeft ie tegen Groningen niets laten zien