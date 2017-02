Guardiola geeft strijdt om landstitel met Man. City op

Waar Manchester City zich na de overwinning als tweede op de ranglijst mag presenteren, is het verschil met koploper Chelsea nog steeds 8 punten en lijkt dat onoverbrugbaar voor The Citizens.

'De kloof met koploper Chelsea is te groot,' aldus Guardiola in gesprek met Sky Sports. 'Chelsea heeft dan zondag misschien gelijkgespeeld, maar de ploeg speelt zeer solide. Het is moeilijk om tegen hen kansen te creëren. Zij moeten drie keer verliezen, want het doelsaldo is ook in het voordeel van Chelsea. En dan moeten wij alles zien te winnen. Je weet hoe moeilijk het is om alles te winnen in de Premier League.'

'Het is belangrijker voor ons om ons te blijven concentreren op ons spel en om onze prestaties te verbeteren. Mijn gevoel na onze laatste wedstrijden is ook veel en veel beter. De nummers twee tot zes staan erg dicht bij elkaar. Het wordt een zware strijd om kwalificatie voor de Champions League.'

