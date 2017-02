Waar voornamenlijk de Engelse tabbloids de back van Ajax door het slijk haalde, komt de KNVB zelf ook met een reactie op de Ajacied. 'Wij vinden de actie onsportief,' aldus een woordvoerder van de KNVB tegenover De Telegraaf. 'Wij wijzen trainers en spelers op hun verantwoordelijkheid. Dit moet je niet willen.'

Waar de KNVB niks kan betekenen, had de sheidsrechter hem moeten bestraffen. De voetbalbond staat nu kansloos, 'De aanklager betaald voetbal kan om twee redenen niet in actie komen. De scheidsrechter heeft het voorval waargenomen. Dus staat de aanklager machteloos. Ook al omdat hij alleen een vooronderzoek kan instellen naar vergrijpen, waar zwaardere straffen voor staan.'

Van Boekel had Veltman geel moeten tonen wegens 'Vanwege een gebrek aan respect voor het voetbalspel. Hij had Veltman zelfs geel kunnen geven. Maar het wordt hem niet verweten dat hij dit niet heeft gedaan. Scheidsrechters worden gelukkig bijna nooit met dit soort situaties geconfronteerd, waardoor het lastig is in een split-second goed te schakelen.'

Reageer op KNVB heeft niets aan excuus Veltman: Dit is niet goed voor het voetbal