Waar Michiel Kramer maandag al uit de selectie werd gezet bij Feyenoord, doet Gustafson de onrust ook aan. Wegens natrappen in het duel met Jong SC Heerenveen moet Gustafson nu ook vrezen voor gevolgen in het eerste bij de Rotterdammers.

Daar waar een eventuele schorsing voor Gustafson ook gevolgen kan hebben voor zijn speeltijd in het eerste, liet Makaay zich niet uit over het voorval. 'Ook met tien man hebben de jongens het vanavond prima gedaan. Complimenten voor de teamprestatie',' liet de tevreden coach weten na de 2-1 overwinning. Over doelman Vermeer was hij ook erg te spreken, 'Kenneth Vermeer heeft een uitstekende indruk achtergelaten. Hij gaf goed leiding aan de achterhoede en maakte in de tweede helft een aantal afstandsschoten onschadelijk.'

Bij Jong Heerenveen kwam ook Wout Faes in aanmerking voor de rode kaart na een grove overtreding, ook hij moet vrezen voor de gevolgen in het eerste elftal van Streppel.

Reageer op Opnieuw onrust bij Feyenoord na rode kaart Gustafson bij beloften