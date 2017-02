Bayern doelman Manuel Neuer houdt voor 100e keer doel schoon

De 30-jarige doelman van het Duitse Bayern Munchen hield door de 2-0 winst van Bayern op FC Ingolstadt voor maarliefst de 100e keer zijn doel schoon. Een uniek moment voor de Duitse goalie, die hiervoor slechts 181 duels nodig had. In de in totaal 181 duels kreeg Neuer maar 104 tegentreffers te verwerken.

Eind januari 2015 moest Neuer voor het eerst in zijn carriere het vaakst vissen, toen moest hij maarliefst vier keer de bal uit het net pakken tegen VfL Wolfsburg. Neuer is bij Bayern uitgegroeid tot beste keeper van de wereld, waar hij al vier landstitels en een Champions League wist te bemachtigen met de Duitse grootmacht.

