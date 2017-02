Waar Danny Blind lekker bezig was in Studio Voetbal, liet hij in ieder geval zien niet op de hoogte te zijn van de geschiedenis. Ook de kennis over de voetballers uit de Nederlandse geschiedenis lijkt hij niet helemaal in zich te hebben opgenomen. Lekker bezig Danny haha....

Danny Blind gister bij Studio Voetbal! Redder van het Nederlandse voetbal? 😂 slechts 3 fout! (Van de 3) @primadeluxe pic.twitter.com/Xf7aESlPJ5 — Leon Heijdra (@LeonHeijdra) 13 februari 2017

Reageer op VIDEO: Danny Blind zit bij Studio Voetbal gruwelijk mis