Makaay tevreden over Vermeer in duel met Jong Heerenveen

Waar Jong Feyenoord met 2-1 wist te winnen van de leeftijdsgenoten uit Friesland, moest Vermeer een keer vissen. Desondanks was oud spits en trainer Roy Makaay erg tevreden over het optreden van de goalie. 'Kenneth heeft vanavond een uitstekende indruk achtergelaten. Hij gaf goed leiding aan de achterhoede en maakte in de tweede helft een aantal afstandsschoten onschadelijk,' laat Makaay weten op de clubwebsite.

Waar Vermeer sinds afgelopen augustus herstellende is van zijn achillespees blessure, moet hij ritme en speelminuten opdoen om weer in aanmerking te komen voor het eerste van Feyenoord.

