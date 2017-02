Ajacied Veltman zegt sorry na onsportief gedrag tegen Sparta

Waar de speler van Ajax een 'slimme actie' dacht te maken, werd het vooral gezien als onsportief gedrag. Veltman werd daarna door de media met de grond gelijk gemaakt en vooral in de Engelse tabbloids werd hij door het slijk gehaald.

Bekritiseerde Joël Veltman door het stof: "Had ik niet mogen doen." https://t.co/Gmogv7Nmxp pic.twitter.com/o3hWS0zRx5

De beelden van Veltman gingen de gehele wereld over, waar het incident vooral als onsportief werd bestempeld. De Ajacied komt nu toch met excusus op de proppen na zijn actie.

(1/2) Terugkomend op mijn actie en reactie over wat ik heb gedaan in de wedstrijd tegen Sparta, en zeker tegen Iván Calero, zeg ik sorry!