Ribery moet rentree bij Bayern nog even uitstellen

Waar de Franse aanvaller al geacht werd weer mee te kunnen doen, komt Bayern bedrogen uit. Ribery trainde maandag nog altijd apart van de selectie en kan derhalve woensdag nog niet aantreden wanneer Bayern het opneemt tegen Arsenal in de heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League.

Daar waar trainer Ancelotti dacht dat Ribery na aflopen weekend wel eens zijn rentree zou kunnen maken, moet hij toch nog even pas op de plaats maken. 'We stellen alles in het werk om hem voor Arsenal klaar te stomen,' waren toen de woorden van Ancelotti, maar de club moet toch nog even de wachten met de rentree van de Fransman.

