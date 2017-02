Ajax stewards klagen nu ook: 'Die van Sparta begonnen te slaan'

Waar er na het weekend eerst een verhaal naar buiten kwam dat de stewards van Ajax hardhandig zouden hebben opgetreden naar de fans en stewards van Sparta, komen er nu ook geluiden uit het Ajax kamp. Waar de Ajax stewards nu beweren dat de stewards van Sparta zijn begonnen met slaan.

Een delegatie van Ajax heeft Sparta uitgenodigd om samen de beelden terug te kijken en precies na te gaan wat er nu precies is gebeurd. Sparta wil dat de aanklager van de KNVB een onderzoek start naar aanleiding van de gebeurtenissen in de Arena.

Waar Sparta laat weten dat er een steward ten val is gebracht en een andere is gevallen, laten die van Ajax weten dat er veel meer is voorgevallen. Een woordvoerder van Ajax laat weten: 'Wij hebben hierover contact gehad met Sparta en aangeboden samen de beelden te kijken. Daarop is namelijk duidelijk te zien dat een steward van Sparta een van onze stewards slaat. Dit gebeurt na wat duw-en trekwerk dat wordt veroorzaakt door een klein deel van de Sparta-aanhang. Deze steward is, samen met een Sparta-supporter, aangehouden. Meer is mij op dit moment niet bekend, dus meer kan ik er ook niet over zeggen. Behalve dat wij het vervelend vinden dat dit is gebeurd. Wij zoeken nog uit of zich andere zaken hebben voorgedaan. Daarover zijn we nu informatie aan het verzamelen.'

