Feyenoorder Miquel Nelom denkt hardop na over vertrek

Het wordt voor Miquel Nelom deze zomer dus de knoop doorhakken, of bijtekenen of vertrekken. 'Daar hebben we het nog niet over gehad. Hoeft ook niet, alles is nu op de wedstrijden gericht,' aldus de 26-jarige International in gesprek met VI.

Waar Nelom vorig seizoen een aantal keer in de basis mocht beginnen, is dat dit seizoen anders met een plek op de bank. 'Natuurlijk wil ik altijd spelen. Wie niet? Ik kan het wel uitschreeuwen, maar wat helpt dat? De eindbeslissing ligt altijd bij de trainer.'

'Ik wil zeker nog een stap maken naar het buitenland. Het avontuur aangaan. Dit hier is mijn tweede huis geworden, maar op een gegeven moment wil je een keer wat nieuws. Het liefst bij een club uit een grote competitie. Dan zal ik niet snel nee zeggen. Ik kan wel wachten en hopen dat ik een heel seizoen in de basis sta, maar wie zegt dat dat gaat gebeuren? Kijk, als ik 22 jaar was en in mijn tweede seizoen dan denk je daar misschien anders over. Maar ik ben volwassen genoeg, mentaal klaar.'

Waar het vertrek meer voor de hand ligt dan bijtekenen, besluit Nelom: 'Wie weet. De focus ligt nu op iedere wedstrijd winnen. Kampioen worden. Maar zover is het nog lang niet. Als de kampioensrace is beslist, zal er snel over andere dingen gesproken worden. Het is altijd mijn droom geweest om Feyenoord 1 te halen, succes te boeken en door de voordeur weg te gaan met een kampioenschap. Het zou wel speciaal zijn als mij dat straks als enige lukt van de lichting waarmee ik heb gespeeld in de jeugd.'

