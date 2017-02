Ajax hoopt Neres deze week in armen te mogen sluiten

Waar Neres momenteel nog in zijn vaderland Brazilië is om de laatste formaliteiten in orde te maken, heeft Ajax goede hoop dat Neres nog voor vrijdag voet in Nederland zet. Wanneer de aankoop van Overmars dan aansluit bij de selectie is nog wel een grote vraag.

'Hij heeft veel doorgroeimogelijkheden, dat heeft Van der Zee goed gezien. Knap dat Marc Overmars hem nu heeft weten te halen, al is er wel een pittig bedrag betaald. Maar Neres heeft de potentie om door te groeien tot de top en dan brengt hij nog veel meer geld op,' liet scout Piet Visser de weten in geprek met VI.

De 12 miljoen die Ajax betaalde, is sinds de komst van Sulejmani de duurste aankoop van de Amsterdammers.

