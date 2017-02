Waar Guardiola bij Barcelona in vier jaar tijd een veertien prijzen in de wacht wist te slepen, ging hij naar een jaar rust bij het Engelse Manchester City aan de slag. Waar Guardiola met Bayern driemaal op rij het landskampioenschap wist te pakken, laat Tuchel weten dat het voetbal bij de Duitse hoofdmacht minder aantrekkelijk was dan in zijn tijd bij FC Barcelona.

'In mijn ogen was Bayern niet zo vloeiend, ritmisch, fris en compleet als Barcelona onder Pep. Beide teams waren heel anders,' aldus Tuchel in gesprek met Sport1. 'De eerste maanden kwam hij wel in de buurt.'

'Ik herinner me een wedstrijd tegen Manchester City en ik dacht: 'Dit is onvoorstelbaar, daar gaan we weer'. Niemand van City kwam aan de bal en je kon bijna muziek afspelen op hun balritme. Maar daarna werd het minder mooi om te zien.'

Bij Bayern ging het meer om de statistieken, 'Het werd nog onmogelijker om vanuit een counter te scoren tegen hun 4-1-4-1-opstelling. Ze waren ongelooflijk consistent, maar het was minder vermakelijk dan bij Barcelona of de eerste zes maanden van Guardiola in München.'

Reageer op Dortmund coach Tuchel: 'Barcelona altijd mooier geweest dan Bayern'