Europese midweek: Achtste finales CL en Europa League

Dinsdag 14 februari

Waar we op Valentijnsdag beginnen met de Champions League duels in de achtste finales tussen Benfica en Borussia Dortmund, lopen de Portugezen goed in de competitie, daar waar Dortmund afgelopen weekend opnieuw verloor en ook nog eens ongeregeldheden kende. De andere topper staat tussen PSG en het grote FC Barcelona. Kunnen de Catalanen de lijn doortrekken van de afgelopen tijd en kunnen MSN van hun laten spreken, of is het het vernieuwde PSG met doelpuntenmachine Cavani wat het FC Barcelona moeilijk gaat maken?

Woensdag 15 februari

De andere topper in de Champions League is die tussen het Duitse Bayern Munchen en het Arsenal van Wenger. Waar Bayern afgelopen weekend goede zaken deed door zelf in blessuretijd te winnen, zag het achtervolger Leipzig verliezen bij Dortmund. Arsenal is het spoor al bijster en kan het seizoen nog enigzins redden door goed te presteren in het kampioenenbal. Real Madrid mag de moeilijke periode doorbreken tegen Napoli in eigen huis en laten zien dat het Champions League waardig is.

Donderdag 16 februari

Het Europa League plan gaat ook verder, waar het Alkmaarse AZ het mag opnemen tegen de nieuwe club van Memphis Depay en thuis Lyon treft. Ajax mag afreizen naar Polen en het opnemen tegen Legia Warschau, is deze reis goed voor punten morsen in de competitie aankomend weekend? De toppers deze avond zijn toch wel die tussen RC Genk en Tottenham Hotspur, Manchester United tegen Saint Etienne en Villarreal tegen AS Roma.

