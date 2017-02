Ibrahimovic houdt lippen op elkaar over toekomst bij United

Waar Jose Mourinho denkt te weten dat Ibrahimovic ook volgend seizoen nog te bewonderen is op Old Trafford, wil de Zweed nog niets loslaten over zijn toekomstplannen. Afgelopen weekend liet Mourinho weten dat hij er bijna zeker van is dat Ibra verlengt bij United, 'Ik ben er heel zeker van dat hij nog zal blijven. Hij kwam hier met de bedoeling om twee seizoenen te blijven en het eerste seizoen verliep al beter dan velen hadden verwacht.'

Waar de 35-jarige Zweed zelf nog niets wil loslaten, loopt zijn eenjarig contract aan het eind van het seizoen af. 'De optie is al vervuld. Maar er is nog niets besloten. We zullen zien wat er zal gebeuren.' Daar waar zaakwaarnemer Raiola liet weten dat het Italiaanse Napoli ook interesse heeft in de Zweed.

Dit seizoen wist Ibrahimovic al 20 keer het net te vinden in 35 wedstrijden in het shirt van Manchester United.

