Juventus liet het na om in 2013 Ronaldo binnen te halen

Waar Cristiano Ronaldo in 2003 binnenkwam bij het Engelse Manchester United, brak de Portugees echt door in de Engelse Premier League. Waar hij maarliefst zes seizoenen het shirt van United over zijn schouders droeg, maakte hij trots de overstap naar Real Madrid voor 94 miljoen euro (toentertijd de duurste speler).

'Toen ik voor Juventus werkte belde ik naar Turijn en zei dat hij de beste speler in de wereld zou gaan worden, uiteraard Diego Maradona,' liet Gianni Di Marzio weten die werkzaam was voor de Oude Dame.

'Ik onderhandelde en bracht Cristiano in 2002 naar Turijn om voor Juventus te teken. Maar Marcelo Salas stemde niet in met een ruil. Voor een paar miljoen euro, Salas wilde niet gaan en hij eindigde later bij River Plate.'

'Dat is hoe Juventus Cristiano Ronaldo misliep. Zijn zaakwaarnemer Jorge Mendes kent dit verhaal heel goed.' Het verhaal hoe de carriere van Ronaldo toen wel liep kunnen we nu inmiddels allemaal dromen.

